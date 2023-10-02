В выходные среднесуточные температуры в Татарстане превысили норму на 4-6 градусов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в прошедшие выходные — 30 сентября и 1 октября — среднесуточные температуры превысили норму на 4-6 градусов. Днем воздух прогревался до +17...+23°С, сообщили в Гидрометцентре республики.

Теплая сухая погода в Татарстане сохранялась из-за влияния поля повышенного атмосферного давления. Солнечный антициклон начал покидать республику 2 октября.

На этой неделе в регионе прогнозируется дождливая погода, гроза и сильный ветер. Днем температуры воздуха не превысят +19 градусов. По ночам они могут опускаться до +2°С.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Согласно вероятностному прогнозу температурного режима в Татарстане на отопительный период 2023—2024 годов, среднемесячная температура октября окажется выше нормы. Для этого месяца она составляет +4,9 градуса.



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Татьяна Демина