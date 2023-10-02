Первые фиджитал-игры прошли в Богатых Сабах
30 сентября — 1 октября в Богатых Сабах прошли фиджитал-игры. За эти 2 дня более тысячи детей приняли участие в мероприятии и посетили его.
Участники соревновались в следующих дисциплинах:
- фиджитал-футбол;
- фиджитал-баскетбол;
- фиджитал-гонки;
- фиджитал-единоборства.
В мероприятии принимали участие косплееры в красочных костюмах. Были организованы разные зоны активности для всех желающих: гоночные автомобили, 10D-кинотеатр; VR-очки; квесты, робофутбол, аэрохоккей, детские мастер-классы (рисование открыток, изготовление значков, создание беспилотников), сетка дронов (каждый желающий мог поуправлять дроном). Почетным гостем фиджитал-игр был оператор дронов Булат Нургалиев — он и проводил мастер-класс по управлению беспилотниками.
В церемонии открытия приняли участие министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.
— Спасибо Сабинскому району за теплый прием. В частности, особую благодарность хочу выразить главе Сабинского муниципального района Раису Минниханову и сотрудникам администрации. Благодаря команде ИТ-парка им. Башира Рамеева, и в особенности Екатерине Давлетшиной, мы успешно запустили в муниципальных районах фиджитал-соревнования, которые направлены на развитие и популяризацию фиджитал-спорта в республике. Также хочу поблагодарить раиса Татарстана Рустама Минниханова за доверие, поддержку инициатив и проектов, направленных на развитие детей, — прокомментировал Азиз Замалиев.Спорт Татарстан
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