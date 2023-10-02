Первые фиджитал-игры прошли в Богатых Сабах

Фото: предоставлено РФСОО "Федерация фиджитал-спорта Республики Татарстан" для realnoevremya.ru

30 сентября — 1 октября в Богатых Сабах прошли фиджитал-игры. За эти 2 дня более тысячи детей приняли участие в мероприятии и посетили его.

Участники соревновались в следующих дисциплинах:

фиджитал-футбол;

фиджитал-баскетбол;

фиджитал-гонки;

фиджитал-единоборства.

В мероприятии принимали участие косплееры в красочных костюмах. Были организованы разные зоны активности для всех желающих: гоночные автомобили, 10D-кинотеатр; VR-очки; квесты, робофутбол, аэрохоккей, детские мастер-классы (рисование открыток, изготовление значков, создание беспилотников), сетка дронов (каждый желающий мог поуправлять дроном). Почетным гостем фиджитал-игр был оператор дронов Булат Нургалиев — он и проводил мастер-класс по управлению беспилотниками.

предоставлено РФСОО «Федерация фиджитал-спорта Республики Татарстан» для realnoevremya.ru

В церемонии открытия приняли участие министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин, глава Сабинского муниципального района Раис Минниханов и вице-президент Федерации фиджитал-спорта РТ Азиз Замалиев.

— Спасибо Сабинскому району за теплый прием. В частности, особую благодарность хочу выразить главе Сабинского муниципального района Раису Минниханову и сотрудникам администрации. Благодаря команде ИТ-парка им. Башира Рамеева, и в особенности Екатерине Давлетшиной, мы успешно запустили в муниципальных районах фиджитал-соревнования, которые направлены на развитие и популяризацию фиджитал-спорта в республике. Также хочу поблагодарить раиса Татарстана Рустама Минниханова за доверие, поддержку инициатив и проектов, направленных на развитие детей, — прокомментировал Азиз Замалиев.