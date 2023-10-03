Четверть казанцев уверены, что у мужчины больше шансов стать успешным наемным сотрудником

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Почти четверть жителей Казани — 24% — убеждены, что у мужчин больше шансов реализоваться в трудовой деятельности, чем у женщин. В последнее время так часто принято считать представителей противоположного пола — 29% против 20%, говорится в рамках сервиса SuperJob.

В то, что больше шансов реализуется в найме у женщин, верят лишь 7% респондентов. Не поддерживать связи между полом сотрудника и успешной его карьерой — 55% опрошенных. Наибольшая доля респондентов, придерживающихся этой точки зрения, среди операторов кол-центров (46%) и офис-менеджеров (43%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О более высоких шансах мужчин добиться успеха в роли наемных сотрудников чаще всего заявляли сотрудницы, работающие операторами кол-центров (46%) и офис-менеджерами (43%). Чтобы женщины могли лучше реализоваться, уверены продавцы (14%) и менеджеры по продажам (12%).

Помните, что представители обоих полов имеют равные возможности преуспеть в бизнесе, 67% жителей Казани. Верят в пользу мужчин как предпринимателей 23% горожан, в более высокий потенциал женщин — всего 3%.

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Галия Гарифуллина