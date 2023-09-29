Большинство казанцев считают, что успех в бизнесе не зависит от пола предпринимателя

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Двое из трех жителей столицы Татарстана уверены, что шансы стать успешными в предпринимательстве у мужчин и женщин равны. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Полагают, что представители обоих полов имеют равные возможности преуспеть в бизнесе, 67% жителей Казани. Верят в преимущество мужчин 23% горожан, в повышенный потенциал женщин — всего 3%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Убеждены в равных возможностях чаще других представители таких профессий, как пиарщик (80%), снабженец (73%) и дизайнер (72%). Считают, что мужчинам легче построить бизнес, водители грузовиков (30%), а также сотрудницы, трудоустроенные офис-менеджерами (41%), экономистами (33%) и операторами кол-центров (31%). Мнение, что шансы стать успешными предпринимателями выше у женщин, было озвучено сотрудниками сфер логистики (11%) и продаж (10%).

Напомним, Forbes включил Казань в число лучших городов России для бизнеса. В рейтинге столица Татарстана расположилась на 7-м месте, уступив Краснодару, Южно-Сахалинску, Тюмени, Калининграду, Екатеринбургу и Владивостоку.

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Галия Гарифуллина