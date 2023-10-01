Новости общества

17:01 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Рейс Казань — Екатеринбург вылетел почти с 10-часовой задержкой

15:50, 01.10.2023 1
Рейс Казань — Екатеринбург вылетел почти с 10-часовой задержкой
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Рейс № WZ 1070 Казань — Екатеринбург вылетел почти с 10-часовой задержкой, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 05.00, но отправился лишь в 14.46. Задержка составила 9 часов 46 минут.

— На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали, — указали в надзорном ведомстве.

Рейс задержали в связи с технической неисправностью судна. На него было зарегистрировано 74 пассажира.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 16:16
    Что-то часто задерживать начали рейсы
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также