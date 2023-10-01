Рейс Казань — Екатеринбург вылетел почти с 10-часовой задержкой

Рейс № WZ 1070 Казань — Екатеринбург вылетел почти с 10-часовой задержкой, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 05.00, но отправился лишь в 14.46. Задержка составила 9 часов 46 минут.

— На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали, — указали в надзорном ведомстве.



Рейс задержали в связи с технической неисправностью судна. На него было зарегистрировано 74 пассажира.



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Маргарита Головатенко