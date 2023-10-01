Добычу на крупнейшем в Европе Гронингенском газовом месторождении остановили
Добычу на Гронингенском газовом месторождении — одном из ключевых источников газа для Западной Европы — приостановили, сообщает De Telegraaf.
Подачу газа прекратили в 6.00 по местному времени (7.00 мск). Добыча газа в северной провинции Нидерландов была остановлена спустя 60 лет после начала эксплуатации месторождения из-за угрозы связанных с его работой землетрясений и разрушений.
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