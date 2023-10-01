В Татарстане подписан указ о праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил разработать и утвердить план мероприятий по подготовке и проведению празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.



Кабмину Татарстана также поручено принять меры для улучшения социально-экономического положения ветеранов, содействовать органам местного самоуправления в муниципалитетах для приведения в порядок воинских захоронений, мемориалов, поиске и захоронении воинов, погибших в годы войны.

Главам районов предложат создать оргкомитеты по подготовке и проведению празднования.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Как в Казани праздновали 78-ю годовщину Победы — в репортаже «Реального времени».

В начале сентября президент России Владимир Путин предложил подготовить проект по Великой Отечественной войне. В рамках проекта глава государства предложил собрать артефакты и трофейные документы от начала до конца войны, а еще продемонстрировать приказы нацистов. Российский президент заявил, что страна нуждается в национальном центре исторической памяти.

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Маргарита Головатенко