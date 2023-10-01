МВД Турции: в центре Анкары произошел теракт

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Недалеко от здания МВД в центре Анкары рядом с площадью Кызылай произошел взрыв. Власти оцепили часть ведущих к району улиц, сообщает ТАСС.

Глава МВД Турции Али Ерликая сообщил, что взрыв является терактом: два террориста, приехавшие на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД, привели в действие взрывное устройство.

— Один из террористов подорвал себя, другой был нейтрализован. Во время перестрелки двое наших полицейских получили легкие ранения, — написал Ерликая в соцсети X (ранее Twitter).

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Маргарита Головатенко