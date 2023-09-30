Казанский «Рубин» уступил «Краснодару» в матче 10-го тура чемпионата России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский футбольный клуб «Рубин» уступил «Краснодару» в матче 10-го тура чемпионата России. Игра завершилась со счетом 2:0, сообщает пресс-служба команды.

Казанцы могли открыть счет, но мяч Мирлинда Даку был забит при офсайде. За краснодарский клуб отличились Джон Кордоба и Олакунле Олусегун.

Следующий матч «Рубина» пройдет 3 октября в Казани. В групповом этапе Кубка России казанцы встретятся с «Уралом».

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, в начале этой недели «Рубин» обыграл «Факел» со счетом 0:1 в заключительном матче 9-го тура РПЛ. Единственный мяч забил аргентинский полузащитник казанцев Валентин Вада на 85-й минуте матча. Клуб поднялся из зоны вылета на 11-е место, которое делит с «Ростовом».



До этого «Рубин» на своем поле уступил «Ростову» в матче 4-го тура группы. Это стало третьим поражением в розыгрыше.



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Максим Кокунин