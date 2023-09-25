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«Рубин» обошел «Факел» в заключительном матче 9-го тура РПЛ

20:55, 25.09.2023
«Рубин» обошел «Факел» в заключительном матче 9-го тура РПЛ
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Казанский «Рубин» обыграл «Факел» со счетом 0:1 в заключительном матче 9-го тура РПЛ.

Единственный мяч забил аргентинский полузащитник казанцев Валентин Вада на 85-й минуте матча.

Клуб поднялся из зоны вылета на 11-е место, которое делит с «Ростовом».

До этого «Рубин» на своем поле уступил «Ростову» в матче 4-го тура группы. Это стало третьим поражением в розыгрыше.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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