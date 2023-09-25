«Рубин» обошел «Факел» в заключительном матче 9-го тура РПЛ
Казанский «Рубин» обыграл «Факел» со счетом 0:1 в заключительном матче 9-го тура РПЛ.
Единственный мяч забил аргентинский полузащитник казанцев Валентин Вада на 85-й минуте матча.
Клуб поднялся из зоны вылета на 11-е место, которое делит с «Ростовом».
До этого «Рубин» на своем поле уступил «Ростову» в матче 4-го тура группы. Это стало третьим поражением в розыгрыше.
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