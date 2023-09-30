Рустам Минниханов: «Наша республика — крупнейший машиностроительный центр страны»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов с рабочей поездкой посетил Набережные Челны, где принял участие в торжествах по случаю Дня машиностроителя. Глава республики заявил, что на сегодняшний день в регионе действуют порядка 4 тысяч предприятий отрасли, на которых занято 124 тысячи человек. «Наша республика — крупнейший машиностроительный центр страны», -цитирует его пресс-служба.

По словам Минниханова, за восемь месяцев текущего года объем отгруженной продукции в машиностроении превысил 650 млрд рублей. Татарстанскими предприятиями было произведено 32 тысячи грузовых автомобилей, 1,8 тысячи единиц сельскохозяйственной и дорожно-строительной спецтехники, 750 тысяч холодильников.

— Сегодня республиканские предприятия ОПК задействованы в обеспечении выполнения целей и задач специальной военной операции, кратно нарастили поставку в войска современного вооружения и техники. Хочу поблагодарить трудовые коллективы за значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, — отметил раис.

Глава республики добавил, что в год 100-летия отечественной гражданской авиации руководством страны принято решение о расширении серийного выпуска самолетов Ту-214 на Казанском авиазаводе. Завод им. Горького наращивает выпуск скоростных судов на подводных крыльях «Метеор-2020» для реновации пассажирского флота, сказал он.

Вместе с этим на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) реализуется проект по расширению производства, сформирован твердый портфель заказов, завершена работа по импортозамещению компонентов для вертолета «Ансат». В свою очередь «Соллерс» приступил к производству новой линейки легких коммерческих автомобилей и дизельных двигателей, продолжают развитие компании ЕлАЗ, Казанькомпрессормаш, КМПО, Точмаш, Эникс, Казаньсельмаш, Агромастер и многие другие.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Напомним, количество вакансий в отрасли машиностроения, появившихся в Татарстане с января 2023 года, составило более 9,5 тысячи. Республика вошла в топ-5 регионов России по этому показателю. В подотрасли производства легковых, грузовых автомобилей, а также мототехники, автобусов и троллейбусов республика занимает вторую строчку рейтинга. Большее количество вакансий было открыто только в Москве.

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Максим Кокунин