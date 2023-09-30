Житель Елабуги предстанет перед судом за пьяное убийство

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следственными органами СК России по Татарстану завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Еабуги, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщает пресс-служба ГУ СУ СКР по республике.

По версии следствия, 25 июля обвиняемый освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение убийства. В тот же день он приехал к своему знакомому, проживавшему в одном из домов по проспекту Нефтяников города Елабуги.

Однако выяснилось, что тот сменил место жительства. Новый хозяин пригласил мужчину к себе, после чего они стали распивать алкоголь. В какой-то момент на почве внезапно возникших неприязненных отношений гость избил потерпевшего, попытался задушить, а потом нанес несколько ножевых ранений. Совершив убийство, обвиняемый скрылся.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность злоумышленника была установлена, а сам он задержан. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в начале этой недели Савеловский районный суд Москвы в особом порядке, в одно заседание рассмотрел уголовное дело главаря челнинской группировки «29-й комплекс» Адыгана Саляхова. Его признали виновным в организации заказного убийства и назначили наказание в виде лишения свободы — 25 лет в исправительной колонии строгого режима по совокупности преступления.



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Максим Кокунин