В Казани из-за ремонта дорог изменится схема движения троллейбусного маршрута №1

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани из-за дорожных работ на пересечении улиц Чистопольская — Амирхана временно изменят схему движения троллейбусного маршрута №1, сообщает «Метроэлектротранс».

— В связи с проведением дорожных работ (укладка асфальта) изменяется схема движения троллейбусного маршрута № 1, через мост Чистопольская в направлении от улицы Адоратского на Энергетический Университет, — говорится в сообщении предприятия.



Напомним, с 7 сентября в Казани продлили маршрут автобуса №36, добавив к нему одну новую остановку.

Новая схема движения введена пока что лишь на тестовый период, который продлится два месяца. Это связано с открытием многопрофильной поликлиники Зеленодольского района республики.

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Максим Кокунин