В Казани с 7 сентября продлят маршрут автобуса №36

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

С 7 сентября в Казани продлят маршрут автобуса №36, добавив к нему одну новую остановку. Об этом сообщает городской Комитет по транспорту.

Новая схема движения будет введена пока что лишь на тестовый период, который продлится два месяца. Это связано с открытием многопрофильной поликлиники Зеленодольского района республики.

Маршрут продлят до остановки «Поликлиника», которая находится возле дома №36 по улице Осиновской. При этом режим работы транспорта остается прежним.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В конце августа сообщалось, что власти Казани рассмотрят вопрос запуска регулярного автобуса в микрорайон Царицынский бугор:



— Для открытия автобусного маршрута на этом направлении необходимо привести дороги в соответствие с межгосударственным стандартом… Вопрос рассмотрят в последующие годы при выделении достаточного финансирования, — рассказывали в Комитете по транспорту.

Несколько лет назад до Царицынского бугра уже запускали автобус, однако он не пользовался спросом, поскольку ходил раз в несколько часов, отметили жители.

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Максим Кокунин