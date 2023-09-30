Российские сенаторы обсудят с судьями внедрение технологий ИИ при вынесении приговоров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Члены Совета по развитию цифровой экономики при СФ собираются обсудить с Верховным судом России вопросы применения технологий искусственного интеллекта (ИИ) в судебной системе, в том числе при вынесении приговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на зампреда Совета по цифровизации, сенатора Артема Шейкина.

По его словам, также планируется обсудить и проблему дипфейков в области уголовного права, в частности уголовную ответственность за дипфейки (реалистичную подмену фотографий, видео и аудиозаписей, которая была сгенерирована при помощи нейросетей, — прим. ред.) и их использование в доказательной базе.

В качестве примера Шейкин привел Китай, где в судах уже используется экспертная система на базе ИИ.

— ИИ подбирает похожие дела, выводит подходящие законодательные акты, дает рекомендации относительно приговора. Однако окончательное решение по делу принимает только человек. Это уже привело к ускорению процесса рассмотрения дел, ИИ помогает с расшифровкой стенограмм и обработкой цифровых доказательств, — пояснил он.

Как отметил сенатор, в судах целесообразно применять ИИ для анализа материалов.

— В некоторых делах такого логического подхода может быть достаточно, например, при наложении штрафов за превышение скорости. ИИ эффективен в обработке больших массивов данных и может применяться при подготовке фактуры для принятия судебных решений. Однако следует учитывать, что многие дела нельзя рассматривать, исходя только из сухих данных — необходимо учесть сопутствующие факторы, что, на мой взгляд, может сделать только человек, — сказал Шейкин.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Напомним, в этом месяце сотрудники одного из российских банков с помощью искусственного интеллекта обнаружили кол-центр мошенников — он функционировал в Казани. Полиция задержала 17 участников преступной группы. Злоумышленники звонили в разные регионы России и представлялись работниками ведомственных предприятий. Обманывали они в том числе и пожилых людей.

В России уже начала работать система противодействия подставным ДТП на основе искусственного интеллекта (ИИ). Программа собирает данные с помощью встроенного в смартфон гироскопа, после чего сопоставляет информацию о столкновении автомобиля. За последний месяц ИИ удалось предотвратить более 150 фейковых ДТП.

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Максим Кокунин