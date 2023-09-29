Казанцы обеспокоены стройкой в особо охраняемой природной территории на улице Гаврилова — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

18 сентября в роще на Гаврилова стартовали работы с использованием тяжелой техники. Территория с октября 2022 года является особо охраняемой природной территорией местного значения. В связи со стройкой жители выразили беспокойство, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Работы ведут на обмелевшем участке реки. Инициативная группа узнала: техника приехала по заказу организации ООО «ВОСВОД Плюс». Там утверждают — все разрешения получены:

— Разрешение у нас получено от нижневолжского бассейнового управления. Разрешение дается на строительство гидротехнического сооружения — берегоукрепительной стенки, которая улучшит данный берег и позволит людям подойти к берегу, воспользоваться им, — пояснил председатель регионального отделения общественной организации «Всероссийское общество спасания на водах» в Татарстане Сергей Артамонов.

По его словам, строительство ведут на средства общественной организации. Берег укрепляют и планируют построить базу ВОСВОД.

В Комитете внешнего благоустройства Казани выяснили, что на особо охраняемой территории незаконно вырубили зеленые насаждения на площади 3 тысячи кв. м — ущерб оценили в более чем 2 млн рублей. Нарушителей планируют привлечь к ответственности.

Исполком готовит исковое заявление об отмене водопользования. Законность проведения работ выяснится после проведения проверок контролирующих органов.

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Маргарита Головатенко