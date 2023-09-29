Армения подала в суд ООН на Азербайджан по делу о расовой дискриминации

Армения подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Азербайджана по конвенции о расовой дискриминации в связи с ситуацией в Нагорном Карабахе, следует из заявления суда.



Армения просит инстанцию принять временные меры «для сохранения и защиты прав, закрепленных в международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации» в отношении Баку.

Непризнанная Республика Нагорный Карабах прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Решение принял ее глава Самвел Шахраманян в связи с создавшейся сложной военно-политической ситуацией, «исходя из приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха».



Экс-глава правительства Нагорного Карабаха Рубен Варданян арестован в Баку на 4 месяца. Ему предъявили обвинения по трем статьям Уголовного кодекса Азербайджана: финансирование терроризма, создание и участие в непредусмотренных законодательством вооруженных формированиях или группировках, незаконное пересечение госграницы республики.

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Маргарита Головатенко