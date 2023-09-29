«КОС-Синтез» открыл новый сезон победой

«КОС-Синтез» начал новый сезон с победы над СШОР «Астрахань», счет игры — 28:3 (7:2, 6:1, 9:0, 6:0).



Мячи за «КОС-Синтез» забросили: Закиров (5), Латыпов (5), Васильев (5), Зиннуров (3), Лисунов (3), Шепелев (2), Одинцов (2), Зиннуров (1), Деревянкин (1), Лазарев (1), Пронин (1), Сучков (1).

Казанцы завладели инициативой с первых секунд встречи и не отпустили ее до финального свистка.

Уже в первой атаке «КОС-Синтез» забил в ворота соперников. Через 19 секунд после начала матча реализовал Сергей Лисунов. Через 2 минуты дубль Арслана Закирова утроил фору заводчан. Далее Никита Деревянкин оформил гол со столба, Иван Васильев — с контратаки, дежурный пенальти конвертировал Адель Латыпов.

Астраханцы отличились дважды. На первый перерыв наша команда ушла с преимуществом в пять мячей, 7-2.

Во втором периоде преимущество хозяев выросло до +9. Первая половина игры завершилась со счетом 12-3 в пользу «Синтеза». Пятый мяч в свой актив записали Адель Латыпов и Арслан Закиров. «КОС-Синтез» выиграл предпоследнюю четверть всухую — 9-0.

Клуб самых результативных игроков матча пополнил Иван Васильев, в контратаке забросивший свой пятый мяч. Финальная сирена запечатлела на табло победу «КОС-Синтез» со счетом 28-3.

30 сентября соперники проведут второй матч стартового тура нового сезона. Начало поединка в 12:00.

Из 16 спортсменов, выступавших за «КОС-Синтез» в прошлом сезоне, в составе команды остались 13. Среди новичков воспитанники казанской ватерпольной школы Арслан Закиров и Роман Шепелев, а также Иван Васильев из Киришей, отыгравший два сезона за «Спартак-Волгоград».



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Маргарита Головатенко