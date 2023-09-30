Внутренний турпоток по России за лето 2023 года увеличился почти на 16%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Рост туристических поездок россиян по стране за май - август 2023 года вырос почти на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников.

— Летний сезон еще не закончился, но предварительные данные уже есть. Главный показатель, на который ориентируемся, — число туристических поездок. То есть число туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Это показатель вырос за май — август почти на 16 процентов (c 27 до 32 миллионов человек), — приводит его слова «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан вошел в число востребованных направлений наряду с Москвой, Краснодарским краем, Санкт-Петербургом, Крымом, а также Московской, Ленинградской, Свердловской, Тюменской и Нижегородской областями.

Наибольший рост турпотока был зафиксирован в Дагестане: количество гостей региона выросло в семь раз. В два раза увеличилось количество поездок россиян в Алтай, Адыгею, Магаданскую и Ленинградскую области.

Напомним, в сентябре этого года для жителей России самым популярным направлением внутри страны стала Москва, за рубежом — Стамбул. Казань тоже вошла в топ привлекательных для соотечественников городов.

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Галия Гарифуллина