Эксперт рассказала, каким категориям россиян станет сложнее взять ипотеку с 1 октября

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

С начала октября станет сложнее получить ипотеку тем жителям России, которых интересуют кредиты с первоначальным взносом от 15 до 30%. Об этом рассказала главный аналитик «Совкомбанка» Наталья Ващелюк.

— Кредиты с первоначальным взносом менее 10% были мало распространены на рынке, поэтому повышение коэффициентов риска до запретительно высокого уровня мало повлияет на выдачи. Более значимым, вероятно, окажется ужесточение регулирования в секторе кредитов с первоначальным взносом от 15 до 30%, — цитирует эксперта «Газета.Ru».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кроме того, клиенту станет сложнее взять кредит на покупку недвижимости с первоначальным взносом от 20 до 30% и долговой нагрузкой заемщика, равной 50% и более. Риск в этом случае существенно возрастет.

— Банки, вероятно, будут стремиться привлечь клиентов, которых не затронуло повышение коэффициентов рисков — по займам на жилье с первоначальным взносом более 30% и долговой нагрузкой менее 70%, — заявила аналитик.

С начала октября Банк России повысит надбавки по ипотеке до запретительного уровня. Они увеличатся с 1,5 до 9 по займам с первоначальным взносом ниже 10%. Надбавки составят от 1 до 4 по ипотеке, первоначальный взнос на которую составляет от 15 до 20%, от 1 до 3 — по займам со взносом от 20 до 30% и долговой нагрузкой заемщика от 50%.



Напомним, Банк России наблюдает признаки перегрева на рынке ипотек.

— Ипотека растет темпами, если брать 12 месяцев, 30%, — сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина, обратив внимание, что это высокий показатель.



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Галия Гарифуллина