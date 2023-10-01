Татарстан вошел в топ-3 регионов по темпу роста числа раскрытых преступлений прошлых лет

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Татарстан по итогам января — августа 2023 года занял третье место среди регионов России по темпу роста числа раскрытых преступлений прошлых лет. Он составил 38,1%, следует из данных Министерства внутренних дел страны.

Опередили Татарстан по темпу роста числа раскрытых преступлений прошлых лет Хакасия и Пермский край. Показатели составили 40% и 39,1% соответственно.

В число регионов России с наибольшим темпом роста числа раскрытых преступлений прошлых лет по итогам января — августа 2023 года вошли Алтай (+34,5%), Томская область (+33,5%), Тверская область (+32,6%), Тульская область (+30%), Ленинградская область (+29,7%). Замыкают топ-10 Белгородская область и Ставропольский край, где показатели составили 25,4%.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Напомним, по данным МВД России, за январь — август 2023 года в Татарстане зарегистрировали 37 105 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 4,8%.

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Татьяна Демина