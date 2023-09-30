Число зарегистрированных преступлений в Татарстане выросло на 4,8%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — август 2023 года в Татарстане зарегистрировали 37 105 преступлений. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 4,8%, следует из данных Министерства внутренних дел России.

Число зарегистрированных преступлений выросло в половине регионов Приволжского федерального округа. Помимо Татарстана это Пензенская область (+4,7%), Пермский край (+2,6%), Марий Эл (+2,5%), Башкортостан (+1,9%), Кировская область (+0,9%) и Саратовская область (+0,2%).

Снизилось количество зарегистрированных преступлений по отношению к январю — августу 2023 года в таких регионах ПФО, как Самарская область (-6,4%), Ульяновская область (-5,9%), Нижегородская область (-5,8%), Мордовия (-1,8%), Удмуртия (-1,3%), Оренбургская область (-0,8%) и Чувашия (-0,2%).

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе за восемь месяцев 2023 года зарегистрировали 257 250 преступлений. По сравнению с январем — августом прошлого года их количество сократилось на 0,3%.

Напомним, за январь — июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 32 410 преступлений. Это на 3% больше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Татьяна Демина