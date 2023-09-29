Рустам Минниханов подписал закон о продлении льготы по налогу на имущество для железнодорожной инфраструктуры

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о продлении льготной ставки в 1,6% по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью. Она будет действовать до 2026 года.

Льготная ставка в 1,6% действует с 2020 года. Срок ее действия истекал в этом году.

В 2017 году в Татарстане ставка по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования составляла 1%. В 2018-м и 2019-м она устанавливалась в 1,3%.

Напомним, законопроект о продлении льготной ставки по налогу на имущество организаций в отношении железнодорожных путей общего пользования Госсовет Татарстана принял 14 сентября. Депутаты поддержали его единогласно, заслушав доклад министра финансов республики Радика Гайзатуллина.



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Татьяна Демина