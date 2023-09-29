Раис Татарстана подписал закон о внесении изменений в патентную систему налогообложения

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал документ о внесении изменений в закон о введении в республике патентной системы налогообложения. Он вступит в силу с 1 января 2024 года.



Согласно внесенным изменениям, «размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения, подлежат ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий календарный год».



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Госсовет Татарстана принял законопроект о внесении изменений в закон о патентной системе налогообложения 14 сентября. Депутаты поддержали документ единогласно, заслушав доклад министра финансов республики Радика Гайзатуллина.

Он объяснил, что документ разработан в целях реализации предоставленного региону права «на ежегодную индексацию размеров потенциально возможного к получению ИП годового дохода по видам предпринимательской деятельности, к которым применяется патентная система налогообложения на коэффициент-дефлятор». Он направлен на возможное увеличение уровня налоговых поступлений в местные бюджеты.

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Татьяна Демина