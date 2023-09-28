В Татарстане задержали курьеров, забиравших деньги у обманутых пенсионеров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Менделеевске задержали курьеров 2003 и 2004 годов рождения из Набережных Челнов, которые забирали деньги у пенсионеров, попавшихся на уловки мошенников. Деньги выманивали под предлогом «родственник попал в беду». Общая сумма ущерба составила 275 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД России по Татарстану.



В полицию Менделеевска обратилась жительница 1938 года рождения — она лишилась 200 тысяч рублей. Женщина поверила позвонившей ей девушке — ее голос был похож на голос дочери. Она сообщила пенсионерке, что на автомобиле сбила беременную девушку на пешеходном переходе. Под этим предлогом у потерпевшей выманили деньги якобы на лечение беременной девушки и освобождение от уголовной ответственности за ДТП. Пенсионерка согласилась выполнить все условия звонившей и передала 100 тысяч рублей вместе с личными вещами курьеру.

Через некоторое время мошенники вновь связались с пенсионеркой и запросили еще 100 тысяч, которые она тоже передала курьеру. Женщина связалась с дочерью только утром и поняла, что ее обманули.

По аналогичной схеме 75 тысяч рублей лишилась жительница Набережных Челнов. Пенсионерка 1954 года рождения была уверена, что помогает дочери избежать уголовной ответственности за совершенное ДТП. Потерпевшую не смутил тот факт, что ее дочь не имела водительского удостоверения и на момент звонка лежала в больнице.

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Менделеевскому району установили, что во всех случаях в роли курьеров выступали одни и те же лица. Молодые люди нашли подработку в одном из мессенджеров. За работу им предлагали 2,5% от полученной суммы. Остальное они перечисляли через банкомат организаторам криминальной схемы.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В августе Альметьевский городской суд вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении 16-летней жительницы Оренбургской области, ее признали виновной. Подсудимая выступила в роле курьера в преступной схеме в апреле 2023 года. По указанию сообщника она забрала 600 тысяч рублей у пенсионерки. Часть денег она оставила себе, а остальное перевела организатору.

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Маргарита Головатенко