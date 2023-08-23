В Альметьевске осудили 16-летнюю девушку-курьера телефонных мошенников

Альметьевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 16-летней жительницы Оренбургской области. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Как рассказал старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, подсудимая выступила в роле курьера в преступной схеме в апреле 2023 года. По указанию сообщника она забрала 600 тысяч рублей у пенсионерки. Часть денег она оставила себе, а остальное перевела организатору.

— В судебном заседании фигурантка свою вину признала и возместила ущерб. В свою очередь, потерпевшая просила прекратить дело за примирением сторон, так как подсудимая является студенткой и сиротой. С учетом этого суд, снизив категорию преступления до средней тяжести, приговорил виновную к штрафу в размере 30 тыс. рублей и освободил от наказания, — рассказали в надзорном ведомстве.

realnoevremya.ru (архив)

Уголовное дело в отношении остальных соучастников преступления выделено в отдельное производство.

В конце июня в Казани вынесли приговор 19-летнему жителю столицы Татарстана и 20-летнему челнинцу — их признали виновными в пособничестве телефонным мошенникам. Молодые люди в апреле этого года работали на мошенников: звонили пенсионерам и представлялись сотрудниками банка, убеждали в необходимости перевести средства на «безопасные» счета. Деньги попадали на счета обвиняемых, основную их часть они переводили организаторам, оставляя себе процент за «работу». Суд назначил обоим условный срок.

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Айрат Назипов