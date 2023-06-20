Белорусский аналог IKEA площадью до 800 «квадратов» может открыться в Казани до конца 2023 года

Фото: скриншот realnoevremya.ru с сайта vk.com/swed_house

Swed House — белорусский аналог IKEA — может открыться в Казани уже в этом году, владельцы ведут переговоры с несколькими торговыми центрами. Однако ТЦ «Меги» среди них нет.

Первый магазин белорусского мебельного проекта площадью 330 кв. м открылся в Москве в апреле. Еще ранее стало известно, что бренд появится и в других городах, в том числе в Казани, хотя сроки не назывались.

Одной из возможных площадок может стать «Парк Хаус».

По словам владелец сети Swed House Мурата Шагылыджова, первый казанский магазин займет площадь в 700—800 квадратных метров, объем инвестиций составит порядка 65 млн рублей.

— Мы планируем открыть в Казани не один, а два-три магазина, что с точки зрения логистики наиболее целесообразно. Другие города Поволжья мы пока не рассматриваем. Но в Татарстане мы также планируем работать по франшизе. На нас уже вышли предприниматели из Набережных Челнов, где по партнерской программе они планируют открыть магазин под нашим брендом.

Кроме того, компания готовится к скорому открытию магазина в Санкт-Петербурге — сроки намечены на эту осень, магазин он станет вторым в России после московского и будет занимать 1,8 тыс. кв. м.



Подробнее о планах белорусского ретейлера на Россию — читайте в материале «Реального времени».



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Илина Хакимова