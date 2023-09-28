В Ташкенте на складе прогремел взрыв и возник пожар

Фото: скриншот realnoevremya.ru/видео из группы vk.com/rentvchannel

Ночью на складе, принадлежащем ООО «Интер Логистика», в Сергелийском районе Ташкента произошел сильный взрыв, который вызвал пожар, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МЧС Узбекистана.

— Сегодня, 28 сентября, в 02.43 в дежурную часть МЧС поступило сообщение о взрыве и последующем пожаре, произошедшем на одном из складов, расположенном на территории массива «Строитель» Сергелийского района города Ташкента, — говорится в сообщении.

В telegram-канале Минздрава Узбекистана уточнили, что пострадавших доставили в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи, пациентов с тяжелыми травмами не оказалось.

Позже в МВД Узбекистана в своем telegram-канале сообщили, что пожар произошел из-за удара молнии.

В 03.02 по московскому времени МЧС Узбекистана сообщило о локализации пожара. По данным ведомства, для установления причины пожара на месте происшествия работает специальная лаборатория МЧС.



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Илина Хакимова