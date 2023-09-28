Задерживают оплату налогов две трети самозанятых в России
Только треть российских самозанятых своевременно оплачивает налоги. Каждый пятый рассказал, что для него выполнение этой обязанности проблематично, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра «Консоль.Про».
Оплата налогов в срок не является затруднением для трети россиян (33%), оформивших самозанятость. Задерживают выплаты из-за нехватки средств 30% респондентов, из-за недостатка времени — 36%. Еще 15% не понимают, как делать платежи, и испытывают трудности с оформлением документов.
Используют предназначенные для налоговых выплат средства как резерв на случай финансовых проблем более четверти самозанятых в России (26%). Эти деньги чаще всего расходуют на приобретение подарков (18%), товаров первой необходимости (13%) и продуктов (8%).
Решение проблем со своевременной оплатой налогов видят в передаче обязательств по оплате налогов заказчику почти 40% респондентов. Выбрали бы автоматизацию процесса выплат 30% опрошенных. Более чем для четверти самозанятых (29%) важно самостоятельно вести свои финансовые дела.
Напомним в Татарстане из-за увеличения числа самозанятых поступление налога на профессиональный доход в консолидированный бюджет выросло почти на 50%. За 7 месяцев они заплатили 700 млн рублей.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым