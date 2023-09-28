Задерживают оплату налогов две трети самозанятых в России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Только треть российских самозанятых своевременно оплачивает налоги. Каждый пятый рассказал, что для него выполнение этой обязанности проблематично, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на результаты опроса аналитического центра «Консоль.Про».

Оплата налогов в срок не является затруднением для трети россиян (33%), оформивших самозанятость. Задерживают выплаты из-за нехватки средств 30% респондентов, из-за недостатка времени — 36%. Еще 15% не понимают, как делать платежи, и испытывают трудности с оформлением документов.

Используют предназначенные для налоговых выплат средства как резерв на случай финансовых проблем более четверти самозанятых в России (26%). Эти деньги чаще всего расходуют на приобретение подарков (18%), товаров первой необходимости (13%) и продуктов (8%).

realnoevremya.ru/Василий Иванов

Решение проблем со своевременной оплатой налогов видят в передаче обязательств по оплате налогов заказчику почти 40% респондентов. Выбрали бы автоматизацию процесса выплат 30% опрошенных. Более чем для четверти самозанятых (29%) важно самостоятельно вести свои финансовые дела.

Напомним в Татарстане из-за увеличения числа самозанятых поступление налога на профессиональный доход в консолидированный бюджет выросло почти на 50%. За 7 месяцев они заплатили 700 млн рублей.



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Галия Гарифуллина