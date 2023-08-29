Сумма поступивших от самозанятых татарстанцев налогов выросла почти на 50%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане из-за увеличения числа самозанятых поступление налога на профессиональный доход в консолидированный бюджет выросло почти на 50%. Об этом рассказала заместитель министра финансов республики Алла Анфимова на пресс-конференции.

— Поступление налога на профессиональный доход составило 700 млн рублей, или 88,5% от планового назначения. Относительно января — июля 2022 года поступление налога увеличилось на 200 млн рублей, или 49,9%, что связано с ростом количества самозанятых, — сообщила она.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В презентации к докладу указано, что самозанятые татарстанцы за семь месяцев 2023 года заплатили 725,8 млн рублей налогов. В январе — июле прошлого года эта сумма оценивалась в 484,2 млн рублей.

Напомним, по данным на конец июля, количество самозанятых в Татарстане увеличилось на 30,5 тысячи человек. Суммарно задекларированный ими доход оценивался в 22,5 млрд рублей.



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Татьяна Демина