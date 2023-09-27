В Плехановском университете сочли компромиссом продление порога беспошлинного ввоза в ЕАЭС в $1 тысячу

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Решение Евразийской экономической комиссии о продлении действия порога беспошлинного ввоза в Евразийский экономический союз на уровне $1 тыс. стало компромиссом для российских граждан и промышленности, считает доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с «Газетой.ру».



По ее словам, российское государство заинтересовано в развитии отечественной промышленности и снижении беспошлинного порога до €200, однако программа импортозамещения пока не дает достаточных результатов, чтобы россияне могли приобретать всю продукцию на внутреннем рынке. Новикова указала, что продление на полгода существующей пошлины не создаст критической ситуации для промышленности и для физлиц.

Доцент, заведующий кафедрой государственного и муниципального управления Финансового университета при Правительстве РФ Ольга Панина считает, что продление порога может увеличить конкуренцию на внутреннем рынке, стимулировать отечественных производителей улучшать качество своей продукции.

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Маргарита Головатенко