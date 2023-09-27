Из Татарстана — в Турцию, в республику — из Башкирии: как путешествуют татарстанцы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстан — один из самых привлекательных для туристов регионов России. По итогам 2023 года турпоток в республику должен достичь отметки в 4 млн человек. Подробнее о Татарстане как точке притяжения путешественников — в материале «Реального времени» во Всемирный день туризма.

Объем услуг в туротрасли Татарстана вырос почти в два раза

По итогам 2022 года в Татарстане объем услуг туристических агентств, туроператоров и прочих услуг по бронированию и сопутствующих им услуг приблизился к отметке 5 млрд рублей. Оценили его в 4,89 млрд рублей, что на 39,4% больше, чем в 2021 году, и на 79,7% больше, чем в пандемийном 2020-м.

Реализовали в Татарстане за прошлый год 97 тысяч турпакетов. Их количество оказалась больше, чем в 2020 и 2021 годах, но пока не восстановилось до допандемийного уровня. Например, за 2018 год татарстанцы купили 155 тысяч турпакетов, а за 2019 год — 156 тысяч.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди зарубежных стран жители республики предпочитают для путешествия Турцию. За прошлый год туда отправили 55 940 татарстанских туристов, что в четыре раза больше, чем в Египет, который находится на втором месте по популярности — 13 094 человека.

В топе стран выездного туризма в Татарстане также оказались Объединенные Арабские Эмираты — туда съездил каждый десятый путешествующий за границу житель (10,5%, или 9 593 человека). Популярностью среди зарубежных стран пользуются также Абхазия и Таиланд — по 3,8% и 2,2%. На прочие государства пришлось 7,6% от общего числа отправленных за границу туристов из Татарстана.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Среди внутренних направлений татарстанцы предпочитают Краснодарский край. В прошлом году на его курорты пришлось больше четверти отправленных турфирмами туристов из республики — 26,1%, или 30 188 человек.

На втором месте по востребованности у туристов российских направлений Санкт-Петербург (8 724 человека, или 7,5%), на третьем — Москва (5 433 татарстанца, или 4,7%), на четвертом — Крым (3 099 туристов, или 2,7%). В числе популярных также оказались соседний Башкортостан (2,3%) и Ставропольский край (1,8%).

Почти четверть туристов в Татарстане из Башкортостана

Из регионов России лидером по числу отправленных в Татарстан в прошлом году туристов стал Башкортостан. Его турфирмы организовали путешествия в соседнюю республику для 65 тысяч человек. Их доля в общем количестве принятых Татарстаном путешественников из российских регионов составила 23,5%.

Популярностью поездки в Татарстан пользуются и у жителей Москвы. Столичные турфирмы в прошлом году оформили путевки в республику для 48 438 человек.

Замыкает топ-3 регионов России, отправляющих туристов в Татарстан, Санкт-Петербург. Доля путешественников из Северной столицы составила 7,9% — это 21 772 человека.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Следом за Санкт-Петербургом идут «родственники» Татарстана по Приволжскому федеральному округу — Самарская область и Пермский край. Их турфирмы отправили в республику 15 021 и 14 276 человек соответственно.

Проблемы туристически привлекательного Татарстана

В июне председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов рассказывал, что республика среди регионов России занимает 7-е место по турпотоку. Уступает она Москве, Санкт-Петербургу, Краснодарскому краю, Крыму, Московской и Ленинградской области.

По его же словам, в Татарстане чаще всего можно встретить путешественников из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и регионов Приволжского федерального округа. Приезжают путешественники также из Владивостока, Хабаровского и Забайкальского края.

В туристически привлекательном Татарстане путешественники сталкиваются с проблемами. Главная из них, как показал 2022 год, снижение уровня сервиса на объектах туриндустрии. Как объяснил Сергей Иванов, проблема связана с текучестью персонала, острой нехваткой кадров и высокой загрузкой туристской инфраструктуры.

Еще одна проблема, озвученная в начале этого года, — небольшое количество флота для речных поездок и прогулок до турцентров. По словам Сергея Иванова, «сегодня мы не можем предоставить гостям качественную услугу на реке в достаточных объемах, в то время как число туристов, желающих совершить прогулку по Волге, с каждым годом растет».

Но в этом сезоне проблема, кажется, начала решаться. В августе Сергей Иванов рассказал, что число путешественников, добирающихся до главных туристических центров республики водным транспортом, выросло в три раза.



— Да, трехкратный рост, но количество людей пока даже не сотни тысяч, — уточнил он, обратив внимание, что в прошлом году Татарстан посетили 3,9 млн человек, а в этом году турпоток должен превысить 4 млн граждан.

Третья проблема — нехватка туристических автобусов. Сергей Иванов заявил, что с ней в прошлом году туристическая отрасль столкнулась впервые — четверть автобусов за последние два года списали, а из оставшихся 35% используются более 5 лет.

В период туристического сезона не хватает до 50 автобусов вместимостью свыше 50 мест. Проблема обострилась в новогодние каникулы.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Четвертая проблема — нехватка гостиниц. По прогнозу Госкомитета Татарстана по туризму, при сохранении турпотока дефицит будет ощущаться еще острее. В прошлом году в республике появилось всего три новых гостиницы.

— Большой объем инвестиций, а также длительный период окупаемости делает строительство гостиниц менее привлекательным для новых инвестиций по сравнению с другими видами бизнеса. Здесь нам нужно найти механизмы, которые бы стимулировали инвесторов вкладывать средства в строительство новых гостиниц с целью сохранения роста турпотока, — заявил Сергей Иванов.

Пятая проблема — нехватка кадров в период высокого туристического сезона. Острее всего она ощущается в летний период, когда количество гостей увеличивается в два раза.

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Татьяна Демина