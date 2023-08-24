В туристические центры Татарстана стали в три раза чаще добираться водным транспортом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В Татарстане число путешественников, добирающихся до главных туристических центров республики водным транспортом, выросло в три раза. Об этом рассказал председатель Госкомитета региона по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции.

— За 2023 год мы видим динамику, за семь месяцев примерно рост туристические центры демонстрируют на уровне от 15 до 18% по сравнению с 2022 годом. Но если мы посмотрим на количество туристов, которые воспользовались речным транспортом для посещения этих центров, то там цифры гораздо более интересные, там рост трехкратный, — заявил он.

При этом он уточнил, что «абсолютные цифры небольшие».

— Да, трехкратный рост, но количество людей пока даже не сотни тысяч, — заявил Сергей Иванов, обратив внимание, что в прошлом году Татарстан посетили 3,9 млн человек, а в этом году турпоток должен превысить 4 млн граждан.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов рассказал, что пассажиропоток на речном транспорте в 2023-м по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 95%. В 2022-м в пригородном сообщении по воде перевезли 330 тысяч человек.



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Татьяна Демина