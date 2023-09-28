Спрос на аренду торговых объектов в столице Татарстана за год снизился на 12%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Спрос на аренду торговых объектов в столице Татарстана за год снизился на 12%, на их приобретение — на 5%. Об этом сообщают аналитики «Авито Недвижимости», сравнив показатели рынка недвижимости за первые 3 недели сентября в 2023 и 2022 годах.

Предложение торговых площадей в Казани за год упало на 27%. Средняя стоимость коммерческих объектов, выставленных на продажу, увеличилась на 4%, а квадратного метра — на треть (+33%).

Столица Татарстана занимает третью строчку рейтинга городов-миллионников с наибольшей стоимостью квадратного метра торговой площади: она составляет 153 тысячи рублей. Выше цены в Москве (440 тысяч рублей) и Санкт-Петербурге (242 тысячи рублей).



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Интерес в сегменте аренды коммерческих объектов по России упал на 8%, в сегменте продаж — напротив, вырос на 5%. Объем предложения снизился на 9%, а стоимость торговых площадей увеличилась на 22% за объект и на 24% — за квадратный метр.

Напомним, согласно другому исследованию, стоимость коммерческих помещений в столице Татарстана выросла на 5% за объект, квадратный метр стал стоить дороже на 4%. Спрос на покупку увеличился на 10%, на аренду — на 8%.



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Галия Гарифуллина