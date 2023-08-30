В Казани цены на коммерческие объекты увеличились на 5%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоимость коммерческих помещений в столице Татарстана выросла на 5% за объект, квадратный метр стал стоить дороже на 4%. В свою очередь, спрос на покупку стал выше на 10%, на аренду — на 8%, выяснили аналитики «Авито Недвижимости».

Наибольший рост цен был зафиксирован на предприятия общепита (+177% за объект и +233% за квадратный метр по сравнению с июнем этого года), также увеличилась стоимость производств (+41% за объект и +27% за квадратный метр), складов (+40% за объект и +36% за квадратный метр), зданий (6% по обоим показателям), помещений свободного назначения (+4% за объект, -1% за квадратный метр). Доступнее стали гостиницы (-27% по обоим параметрам), торговые площади (-7% по обоим параметрам) и офисы (-6% по обоим параметрам).

Что касается аренды коммерческих помещений, по итогам июля цены на нее повысились на 5% за объект и на 1% в пересчете на стоимость квадратного метра. Больше всего увеличилась стоимость аренды складов (+67% за объект и +39% за квадратный метр по сравнению с июнем 2023 года), офисов (+11% за объект и -5% за квадратный метр), торговых площадей (+7% за объект и +9% за квадратный метр), помещений свободного назначения (+7% за объект и 6% за квадратный метр), предприятий общепита (+1% по обоим параметрам). Цена на аренду автосервисов за объект осталась аналогичной, за квадратный метр стала ниже на 7%. Снизилась стоимость аренды зданий (-14% за объект и -3% за квадратный метр) и производств (-4% за объект и -2% за квадратный метр).

Спрос на аренду также стал выше на 8%. Чаще стали интересоваться арендой зданий (+99%), складов (+11%), офисов (+10%), помещений свободного назначения (+8%), торговых площадей и производств (+4% и +2% соответственно).

Главные тренды казанского рынка коммерческой недвижимости в этом году — новые форматы гибких офисов и коворкингов, редевелопмент объектов, развитие стрит-ретейла и «нарезка» больших площадей под мелкую торговлю и сферу услуг. В то же время, как отмечают эксперты, рентабельность объектов в отдельных сегментах сократилась, а сроки окупаемости выросли. Подробнее — в материале «Реального времени».

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Галия Гарифуллина