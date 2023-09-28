В Казани на одного жителя приходится 0,97 «квадрата» в новостройках

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В сентябре 2023 года на одного жителя столицы Татарстана строится 0,97 кв. метра жилья. Такие данные приводит «Циан.Аналитика».

По состоянию на начало осени в России в стадии активной реализации находится около 106 млн «квадратов» жилья в новостройках. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос — в начале сентября 2022-го он оценивался в 99 млн квадратных метров.



В целом на начало осени 2023 года на одного россиянина строится 1,32 «квадрата» жилья. Это на 1% больше, чем по состоянию на аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Казань по состоянию на конец второго квартала 2023 года стала лидером по средней цене «квадрата» в новостройках среди столичных городов Приволжского федерального округа. Стоимость составила 166 845 рублей.

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Галия Гарифуллина