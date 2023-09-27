«КОС-Синтез-УОР» открыл сезон, уступив на домашней арене «Динамо-СШОР Астрахань»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК "Синтез"

Ватерполисты казанского «КОС-Синтез-УОР» открыли сезон, уступив на домашней арене «Динамо-СШОР Астрахань». Счет первой игры первого турнира 15-13 (3-3, 4-1, 4-4, 4-5), сообщает пресс-служба команды.

Счет в матче открыли ватерполисты астраханского клуба и уже к середине тайма они вели 2 — 0. Казанцам удалось отыграться и завершить стартовый отрезок вничью — 3 — 3. Во втором тайме единственный мяч за «КОС-Синтез-УОР» забросил Богдан Комаров — 7 — 4.

Уже во второй половине игры он вновь провел несколько мечей, а вместе с ним отличился и Раиль Тазеев, реализовавший большинство. Несмотря на это астраханцы все еще оставались впереди — 11 — 8.

В четвертом периоде Комаров провел шестой гол, а голкипер Родион Тимофеев отразил пенальти. Несмотря на усилия игра завершилась со счетом 15-13 в пользу «динамовцев». Вторую игру первого тура команды проведут 30 сентября в Астрахани.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК «Синтез»

Напомним, вчера «КОС-Синтез-УОР» представил состав команды на предстоящий сезон. Из 20 игроков, выступавших в прошлом, осталось лишь 13. Таким образом, теперь цвета команды будут защищать:

Вратари: Кирилл Бадьяров, Родион Тимофеев, Даниил Кудрявцев.

Защитники: Камиль Шайдуллин, Раиль Тазеев, Иван Мясников.

Подвижные нападающие: Сергей Белянский, Богдан Комаров, Ян Полозенко, Илья Васильев, Роман Кочнев, Назим Зигангиров, Данил Самсонов, Роман Блохин, Ярослав Краснов, Салим Абдуллин.

Центральные нападающие: Азат Ганиев.

Капитан команды: Назим Зигангиров.

В конце августа болельщикам «КОС-Синтеза» и любителям водного поло представили «нового-старого» тренера Евгения Ярощука, который добился повышения, ранее успешно работая главным наставником с «КОС-Синтез-УОР» и вторым тренером в «Синтезе» десятилетней давности. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин подготовил авторскую колонку, касающуюся перемен на тренерском мостике четырехкратных чемпионов России.



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Максим Кокунин