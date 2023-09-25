«КОС-Синтез-УОР» 27 сентября откроет новый сезон игрой с астраханским клубом

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В среду, 27 сентября, ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» сыграют матч против «Динамо-СШОР Астрахань». Игра пройдет на домашней арене казанцев и станет первой в новом сезоне, сообщает пресс-служба команды.

В новом сезоне изменения произошли не только в составе команды, но и в тренерском штабе. Так, Евгений Ярощук ушел в команду мастеров и передал пост «рулевого» Николаю Шепелеву. Новый наставник является воспитанником казанской школы, играл в «СК Синтез», а также тренировал юниорские сборные Татарстана.

Что касается самих ватерполистов, то из 20 игроков, выступавших в прошлом сезоне, в составе осталось 13. Таким образом, теперь цвета команды будут защищать:

Вратари: Кирилл Бадьяров, Родион Тимофеев, Даниил Кудрявцев.

Защитники: Камиль Шайдуллин, Раиль Тазеев, Иван Мясников.

Подвижные нападающие: Сергей Белянский, Богдан Комаров, Ян Полозенко, Илья Васильев, Роман Кочнев, Назим Зигангиров, Данил Самсонов, Роман Блохин, Ярослав Краснов, Салим Абдуллин.

Центральные нападающие: Азат Ганиев.

Капитан команды: Назим Зигангиров.

Согласно календарю чемпионата России, первый матч сезона «КОС-Синтез-УОР» должен был отыграть на выезде. Однако, по просьбе астраханцев, в Казань перенесли одну из встреч 1 тура.

realnoevremya.ru

Напомним, в конце августа болельщикам «КОС-Синтеза» и любителям водного поло представили «нового-старого» тренера Евгения Ярощука, который добился повышения, ранее успешно работая главным наставником с «КОС-Синтез-УОР» и вторым тренером в «Синтезе» десятилетней давности. Журналист спортивной редакции «Реального времени» Джаудат Абдуллин подготовил авторскую колонку, касающуюся перемен на тренерском мостике четырехкратных чемпионов России.



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Максим Кокунин