Педагог детского сада в Казани вошла в топ-5 лучших воспитателей России

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Воспитатель детского сада №101 в Кировском районе Казани Юлия Токмакова вошла в топ-5 Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России — 2023». Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Татарстана.

Вместе с ней финалистами конкурса стали:

Дарья Глебова из Московской области;

Екатерина Красноярова из Краснодарского края;

Татьяна Цверкун из Крыма;

Анна Большакова из Санкт-Петербурга.

Теперь им предстоит продемонстрировать свои навыки на «Педагогических дебатах». Испытание пройдет в формате обсуждения тенденций и стратегических направлений дошкольного образования.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в начале этой недели сообщалось, что Юлия Токмакова стала одной из 15 лучших воспитателей России. В марте этого года она победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2023» в Татарстане.

Воспитатель дошкольной группы казанской школы №41 Айсылу Лотфуллина стала победителем в номинации среди воспитателей в конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Учитель казанской гимназии №13 Алиня Шагараева стала одной из пяти лучших педагогов России по итогам конкурса.

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Максим Кокунин