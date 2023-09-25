Педагог детского сада в Казани стала одной из 15 лучших воспитателей России

Воспитатель детского сада №101 в Кировском районе Казани Юлия Токмакова стала одной из 15 лучших воспитателей России, сообщили в Управлении образования города.



Теперь воспитателю предстоит пройти испытания: «Мастерская педагога» и «Педагогические дебаты». Абсолютного победителя конкурса объявят в среду, 27 сентября.

В марте этого года Юлия Токмакова победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2023» в Татарстане.

Воспитатель дошкольной группы казанской школы №41 Айсылу Лотфуллина стала победителем номинации среди воспитателей в конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Учитель казанской гимназии №13 Алиня Шагараева стала одной из пяти лучших педагогов России по итогам конкурса.

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Маргарита Головатенко