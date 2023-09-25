Новости общества

22:55 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Педагог детского сада в Казани стала одной из 15 лучших воспитателей России

22:46, 25.09.2023
Педагог детского сада в Казани стала одной из 15 лучших воспитателей России
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Воспитатель детского сада №101 в Кировском районе Казани Юлия Токмакова стала одной из 15 лучших воспитателей России, сообщили в Управлении образования города.

Теперь воспитателю предстоит пройти испытания: «Мастерская педагога» и «Педагогические дебаты». Абсолютного победителя конкурса объявят в среду, 27 сентября.

В марте этого года Юлия Токмакова победила в региональном этапе Всероссийского конкурса «Воспитатель года — 2023» в Татарстане.

Воспитатель дошкольной группы казанской школы №41 Айсылу Лотфуллина стала победителем номинации среди воспитателей в конкурсе «Лучший учитель родного языка и литературы — 2023». Учитель казанской гимназии №13 Алиня Шагараева стала одной из пяти лучших педагогов России по итогам конкурса.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также