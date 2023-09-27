Исследование: в Казани курение вейпов запрещено почти в четверти компаний

На сегодняшний день курение обычных сигарет запрещено в 15% компаний Казани, вейпов — в 24%. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.



Почти четверть никотинозависимых казанцев — 22% — признались, что используют только электронные испарители. Еще 17% респондентов рассказали, что предпочитают и вейпы, и обычные сигареты.

Вейпы в Казани женщины предпочитают чаще мужчины. Горожане в возрасте до 34 лет выбирают электронные устройства, а лица старше 45 лет, — обычные табачные изделия



Напомним, Россия может прийти к полному запрету вейпов. По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, вопрос полного запрета электронных испарителей должен стоять на повестке дня экономических союзов, в которые входит государство.



Кроме того, в России предлагают запретить ароматизаторы для вейпов. К ним могут отнести пищевые добавки, растительные вкусовые добавки и их производные, в том числе ванилин, какао и его производные, лакрицу, пряности, любые природные и синтетические сахара, синтетические или естественные подсластители.



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Галия Гарифуллина