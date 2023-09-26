За неделю в России зарегистрировали более 1,2 млн случаев заражения гриппом и ОРВИ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За 38-ю неделю 2023 года в России зарегистрировали более 1,2 млн случаев заражения гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

— Прогнозируемый рост связан с наступлением осеннего периода, в частности, с установлением холодной погоды на большей территории России, а также с увеличением числа контактов в коллективах. Наиболее высокий уровень заболеваемости выявлен в 26 регионах, — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что порядка 98% установленных респираторных вирусов принадлежат негриппозной этиологии. Доля вирусов гриппа составила 1,4%. Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечен во всех возрастных группах.



realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в России на 30% ниже, чем в прошлом году. Вместе с этим она спрогнозировала, что в ближайшее время россияне начнут чаще болеть гриппом.



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Максим Кокунин