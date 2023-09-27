Большинство казанцев одобряют отмену НДФЛ для граждан с доходом менее 30 тысяч рублей

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани за отмену налога на доходы физлиц для граждан, зарабатывающих до 30 тысяч рублей, высказались трое из четверых респондентов. Об этом свидетельствуют результаты исследования SuperJob.

Мужчины поддерживают инициативу активнее, чем женщины, — 79% и 70% соответственно. Среди молодежи до 34 лет сторонников отмены НДФЛ больше (77%), чем среди более старшего поколения.

Чаще всего одобряют идею респонденты, зарабатывающие до 30 тысяч рублей в месяц (82%).

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, из-за роста зарплат поступления налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана увеличились в январе — июле 2023 года почти на 20%. За первые пять месяцев средняя зарплата составила 57 490 рублей.



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Галия Гарифуллина