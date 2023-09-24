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«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»

19:30, 24.09.2023
«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня в Казани состоялся матч между ХК «Ак Барс» и ХК «Салават Юлаев». Казанцы одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра завершилась со счетом 4:2.

В составе казанцев шайбы забросили Станислав Галиев, Кирилл Петров, Илья Сафонов и Никита Евсеев. У уфимцев отличились Вячеслав Лещенко и Динар Хафизуллин.

Таким образом, казанцы одержали первую победу в «зелёном дерби» сезона 2023/2024. «Ак Барс» набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» с 10 очками идет на седьмой строчке.

Следующий матч казанцев ждет 26 сентября, встреча пройдет на выезде против минского «Динамо».

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Илина Хакимова
СпортХоккей Татарстан

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