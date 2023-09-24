«Ак Барс» одержал победу над «Салаватом Юлаевым»
Сегодня в Казани состоялся матч между ХК «Ак Барс» и ХК «Салават Юлаев». Казанцы одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра завершилась со счетом 4:2.
В составе казанцев шайбы забросили Станислав Галиев, Кирилл Петров, Илья Сафонов и Никита Евсеев. У уфимцев отличились Вячеслав Лещенко и Динар Хафизуллин.
Таким образом, казанцы одержали первую победу в «зелёном дерби» сезона 2023/2024. «Ак Барс» набрал 14 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, «Салават Юлаев» с 10 очками идет на седьмой строчке.
Следующий матч казанцев ждет 26 сентября, встреча пройдет на выезде против минского «Динамо».
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