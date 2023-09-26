Татарстан не попал в топ-10 по среднему размеру микрозайма в августе

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В августе 2023 года средний размер микрозайма в Татарстане вырос на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составил 9 330 рублей. С этим показателем республика заняла 11-е место среди 30 российских регионов-лидеров, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

Возглавляет рейтинг по среднему размеру займа до зарплаты по итогам августа Москва. Там он сократился на 0,9% по сравнению с июлем и составил 11 815 рублей.

В десятку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Московская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ставропольский и Краснодарский край, Ростовская, Новосибирская, Тюменская и Ленинградская области. Топ-30 замкнула Кемеровская область — 8 340 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В целом в России, по данным 3 тысяч микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов, сведения от которых поступают в НБКИ, в августе 2023 года средний размер микрозайма составил 9,42 тысячи рублей. Он снизился впервые после роста на протяжении четырех месяцев подряд — на 0,4% по сравнению с июлем.



Напомним, по данным НБКИ, татарстанцы за август 2023 года выдали 84 467 «займов до зарплаты». Это на 2,7% больше, чем за предыдущий месяц.



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Татьяна Демина