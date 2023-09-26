В Казани временно ограничат движение по улице Декабристов

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Казани из-за прокладки сетей водопровода и хозяйственно-бытовой канализации временно ограничат движение по улице Декабристов. Об этом сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

Так, с 11 по 22 октября будет частично закрыт проезд между домами №180 по улице Декабристов и №8 по улице Академика Королева.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что из-за прокладки канализации и выноса сетей теплоснабжения в столице Татарстана также ограничат движение сразу на двух участках в Кировском районе.

С 28 сентября по 29 октября будет полностью закрыта проезжая часть на проезде от улицы Светлой до здания №13а/2 по ул. Маршрутной. Также с 28 сентября по 7 октября ограничения будут действовать вдоль дома №17, корп. 1 по ул. Маршрутной.

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Максим Кокунин