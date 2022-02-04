Верховный суд РТ скостил на два дня 25-летний срок лидера ОПГ «29 к-с» Адыгана Саляхова

Всего на два дня сегодня сократился срок наказания для осужденного за организацию ОПС, бандитизм и убийства Адыгана Саляхова. Такое решение по ходатайству главаря челнинской группировки «29 комплекс» только что вынес Верховный суд Татарстана, сообщает с места журналист «Реального времени».



Саляхов просил зачесть в счет 25-летнего срока по приговору 2006 года 3,5 месяца ареста, начиная с 11 сентября 2001 года. С его слов, после того задержания по делу о хулиганстве на волю он уже не выходил.

Сегодня судом было установлено: то дело челнинского авторитета с основным делом группировки не соединялось и было прекращено Набережночелнинским судом 26 декабря 2001 года в связи с применением амнистии. На волю Саляхова и тогда не выпустили: в тот же день прокурор предъявил ему организацию преступного сообщества и избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

По документам в деле Саляхова этого постановления об избрании не оказалось. Однако после получения ходатайства осужденного суду удалось получить подтверждение в системе ФСИН, что под стражей Саляхов оказался не 28 декабря 2001 года, а значительно раньше.



Представитель прокуратуры РТ Ольга Зарипова на заседании предложила удовлетворить требования Саляхова частично: зачесть два забытых дня — 26 и 27 декабря. Суд с этим согласился.

В перерыве заседания лидер группировки открестился от дачи показаний по делу ректора КФУ Ильшата Гафурова.