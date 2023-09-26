С начала года США и НАТО в три раза увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео «Авиация России»/YouTube.com (архив)

С начала 2023 года США и страны-союзники по НАТО в три раза увеличили число разведывательных полетов в районе Крыма — с 7 до 21 в неделю, следует из данных на портале Flightradar24, подсчитало «РИА Новости».



В период с 18 по 24 сентября западные «разведчики» выполнили 21 полет в районе Крыма.



Над восточным побережьем Румынии летали американские самолеты P-8A Poseidon и EP-3E Aries II, британские RC-135W Rivet Joint и базирующиеся в Люксембурге E-3A Sentry. Над средней и восточной частью Черного моря выполняли полеты стратегические разведывательные беспилотники США RQ-4B Global Hawk.

Основную часть вылетов (16 из 21) сделали летательные аппараты США.



Как заявляет издание, в начале этого года и весной американская и натовская авиация выполняли в черноморском регионе в среднем один полет в день. Например, с 16 по 22 января в тех же районах было выполнено только 7 полетов, а с 15 по 21 мая — только 5.

Также уточняется, что за сутки до удара по штабу Черноморского флота 22 сентября, активность авиации США и их союзников выросла до шести полетов в сутки.



Над акваторией Баренцева моря 18 сентября обнаружили приближающуюся к России воздушную цель. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. При приближении МиГ-31 американский самолет развернулся от российской границы



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Илина Хакимова