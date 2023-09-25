С начала эпидсезона в Татарстане зарегистрировали почти 9,4 тысячи укушенных клещами

Фото: realnoevremya.ru/Дарья Пинегина (архив)

В 2023 году в Татарстане с начала эпидемического сезона за медицинской помощью после присасывания клещей обратились 9 376 человек. Это на 88 пострадавших больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Показатель обращений в медучреждения после присасывания клещей составил 250,37 на 100 тысяч населения. Он остался на уровне аналогичного периода прошлого года (249,45), но на 10% превысил среднемноголетний уровень (227,49), сообщает Управление Роспотребнадзора по Татарстану.

Единственное муниципальное образование республики, в котором в 2023 году не выявили укушенных клещами, — Тукаевский район. Наибольшее число обращений за медпомощью зарегистрировали в Казани — 2 770, Набережных Челнах — 1 135, Нижнекамском районе — 609, в Альметьевском районе — 510.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Эндемичны по клещевому вирусному энцефалиту в Татарстане Казань, Набережные Челны и 28 районов. На них пришлось 80,5% присасываний клещами в этом году.

За 2023 год в Татарстане иксодовым клещевым боррелиозом заразились 34 человека. Клещевой вирусный энцефалит подтвердился у четырех укушенных.

Напомним, в 2023 году первый укус клеща в Татарстане зарегистрировали 25 марта. В прошлом году это произошло позже — 10 апреля.

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Татьяна Демина