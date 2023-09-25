Бывший сенатор от Татарстана учредил управляющую компанию с капиталом 202 млн рублей

Бывший сенатор от Татарстана Ильдус Ахметзянов, возглавлявший в 2020—2022 годах государственное унитарное предприятие (ГУП) Москвы «Центр-Сити», учредил компанию АО «Инвест проф» для управления инвестиционными фондами, сказано в материалах ЕГРЮЛ.



«Инвест проф» учреждена в Москве 22 сентября с уставным капиталом 202 млн рублей. Ахметзянов значится гендиректором.

В 2010—2014 годах Ахметзянов работал главой Чистопольского района Татарстана. В октябре 2014-го его назначили сенатором в Совет Федерации от татарстанского парламента на пять лет. В марте 2020-го он возглавил столичный ГУП «Центр-Сити», который был создан для проектирования и строительства объектов и сооружений ММДЦ «Москва-Сити». Он покинул этот пост в марте 2022 года.

В 2014—2019 годах предприятие реализовало проект строительства центрального ядра «Москва-Сити». Сейчас ГУП занимается строительством северного въезда в центральное ядро и зоны обслуживания пассажиров транспортно-пересадочного узла «Москва-Сити».

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Маргарита Головатенко